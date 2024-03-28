Володин возмущён: по его мнению, с москвичей мало берут за тепло

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Володин призвал Счётную палату проверить ценообразование на услуги ЖКХ

1:01
Недвижимость

Вячеслав Володин призвал Счётную палату проверить ценообразование на услуги ЖКХ. Эту тему он поднял после отчёта в Госдуме и. о. главы ведомства Галины Изотовой о работе в 2023 году.

Володин призвал Счётную палату проверить ценообразование на услуги ЖКХ
Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

"Посмотрите, у нас тарифы на тепло в Москве зачастую ниже, чем в регионе, а заработная плата в Москве выше, чем в регионах, — возмутился спикер парламента. — Давайте попросим Счётную палату проанализировать тарифообразование, объективность тарифов, и сопоставим с доходами для того, чтобы сделать выводы со своей стороны".

Председатель нижней палаты обратил своё внимание на проблему после сообщения депутата от КПРФ Ольги Алимовой, сравнившей свои расходы на ЖКХ в Москве с затратами земляков. "Они не в пользу регионов, а как мы понимаем, в Москве доходы людей выше, а почему тогда в регионах тарифы выше — надо разобраться", — потребовал Володин.

Он также похвалил Счётную палату за увеличение эффективности её деятельности.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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