Володин возмущён: по его мнению, с москвичей мало берут за тепло

Володин призвал Счётную палату проверить ценообразование на услуги ЖКХ

1:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вячеслав Володин призвал Счётную палату проверить ценообразование на услуги ЖКХ. Эту тему он поднял после отчёта в Госдуме и. о. главы ведомства Галины Изотовой о работе в 2023 году.

Фото: duma.gov.ru by Пресс-служба Госдумы

"Посмотрите, у нас тарифы на тепло в Москве зачастую ниже, чем в регионе, а заработная плата в Москве выше, чем в регионах, — возмутился спикер парламента. — Давайте попросим Счётную палату проанализировать тарифообразование, объективность тарифов, и сопоставим с доходами для того, чтобы сделать выводы со своей стороны".

Председатель нижней палаты обратил своё внимание на проблему после сообщения депутата от КПРФ Ольги Алимовой, сравнившей свои расходы на ЖКХ в Москве с затратами земляков. "Они не в пользу регионов, а как мы понимаем, в Москве доходы людей выше, а почему тогда в регионах тарифы выше — надо разобраться", — потребовал Володин.

Он также похвалил Счётную палату за увеличение эффективности её деятельности.