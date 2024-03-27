В Ялте самый дешёвый частный дом стоит 24 миллиона рублей. Тогда сколько же стоит дорогой?

Самый доступный дом в Ялте оценён в 24 миллиона рублей

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Компания "Домус" в интервью "Стройгазете" сообщила, что в Ялте по состоянию на март месяц выставлены на продажу 13 частных домов, которые построились в 2023 году. Самый доступный из этих домов стоит почти 24 млн рублей. За такую сумму предлагается здание площадью 300 квадратных метров, построенное на участке в 6 соток. Отмечается, что данный дом не готов к заселению, внутри требуется серьёзный ремонт.

Фото: commons.wikimedia.org by Ольга-лио is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

А вот самый дешёвый дом, в который как говорится: — "Заезжай и живи", стоит 150 млн рублей. Данный лот представляет собой объект площадью 240 кв. метров и участок в 5,5 соток.

Что касается самого дорого ялтинского лота, то он представляет собой дом площадью 585 кв. метров. Объект расположен на участке в 13 соток. В доме всё готово для проживания, плюс рядом, буквально в 500 метрах, находится море. Стоит всё это удовольствие 340 млн рублей.