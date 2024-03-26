Четыре правила ремонта, который гарантированно не устареет уже через год

Дизайнер перечислила правила долго не устаревающего ремонта

1:41 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Ремонт в квартире — мероприятие всеми не любимое, потому что затратное и трудоёмкое, но, как ни крути, неизбежное. Чтобы не пришлось потом кусать локти, надо провести эти работы так, чтобы не понадобилось уже в скором времени к ним возвращаться.

Фото: Сайт Уполномоченного по правам человека в Московской области is licensed under public domain

И дело не только в чисто физическом износе материалов и конструкций. Идеально, когда ремонт долго остаётся стильным и актуальным. Как этого добиться, рассказала дизайнер Юлия Тычино. На страницах сетевого издания "БелНовости" она привела четыре правила ремонта, который гарантированно не устареет уже через год.

Эргономика

Разделяйте жилище на зоны так, чтобы они не теснились слишком плотно, но составляли единое целое. Иначе это можно сформулировать так: дом должен быть распланирован так, чтобы вы могли легко передвигаться по нему даже в темноте.

Цвета

Преобладать должны спокойные нейтральные тона. Если естественное освещение слабовато, когда окна выходят на северную сторону, лучше предпочесть тёплые цвета, например бежевый. Залитой солнцем комнате вполне подойдут и холодные.

Ярким цветом можно акцентировать какую-то деталь — текстиль, постеры и картины или даже мебель. Помните только, что излишняя пестрота утомительна.

Не гонитесь за трендами

Тренды могут в любой момент смениться чуть ли не на противоположные или устареть. Выбирайте классические решения.

Освещение

Большинству помещений одного источника света недостаточно. Например, одинокая люстра в центре комнаты смотрится скучно, даже если она яркая. Обязательно предусмотрите дополнительные светильники в расчёте на различные задачи.