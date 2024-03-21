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Учёные из России научились делать из золы полимер, который применим в разных сферах строительства

Российские учёные придумали, как использовать отходы ТЭЦ на стройке

1:12
Недвижимость

Российские учёные нашли экологичное применение отходам тепловых электростанций (ТЭЦ). Ими придумана технология, с помощью которой можно получать геополимер из золы и карбоната кальция. Полученный геополимер можно использовать в строительстве. В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета, где и был разработан метод получения полимера из отходов, заявили, что сейчас такой утилизации подвергается лишь малая часть отходов (около 10%).

Российские учёные придумали, как использовать отходы ТЭЦ на стройке
Фото: web.archive.org by Илья Макаров is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

В университете также отметили, что сейчас твёрдых отходов от угольных ТЭЦ накоплено около 2 миллиардов тонн. Площадь, являющаяся, по сути, свалкой — 20 тысяч кв. км. Куда было девать всё это "добро", до сих пор было не понятно.

Новая разработка российских учёных может изменить ситуацию и с пользой утилизировать массу отходов от ТЭЦ. Геополимер, который они уже научились получать из отходов, можно использовать как цемент или бетон. Кроме этого, из геополимеров можно делать материалы, обладающие огне- и теплозащитой. Можно применять полимер и для очистки сточных вод или использовать его в захоронении радиоактивных отходов.

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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