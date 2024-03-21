В США разгорается строительный бум — темпы роста удивляют даже видавших виды аналитиков

Количество новостроек в США выросло на 10,7% в феврале

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Количество новостроек в США, заложенных в феврале, выросло на 10,7% к январю и составило 1,521 миллиона — такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на статистику американского министерства торговли.

Фото: https://picryl.com/media/framing-fall-prevention-9253620797-b59adc by Национальный институт охраны труда и здоровья is licensed under CC0

По сравнению с февралём 2023 года рост достиг 5,9%. Число разрешений на строительство в феврале увеличилось на 1,9% к пересмотренному показателю января — до 1,518 миллиона (к прошлому году — на 2,4%).

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что динамика будет развиваться несколько скромнее — 1,425 миллиона новостроек и 1,495 миллиона разрешений.

Объём продаж нового жилья (New Home Sales) — мощный драйвер экономики любой страны: новосёлы несут большие расходы на мебель и услуги ЖКХ, что способствует росту спроса на товары, услуги и рабочую силу.

В России картина не такая радужная — жилищное строительство испытывает сложности, и как предупредил глава "Дом.РФ" Виталий Мутко, если не принять меры, к 2026-2027 году может сильно сократиться.