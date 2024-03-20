Аренда за "однушку" в России резко подросла. Есть города, где подорожание за год составило почти 100%

Аренда малогабаритных квартир в РФ за год подорожала на 53,8%

1:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", аренда малогабаритного жилья и квартир-студий площадью до 32 кв. м за год подорожала на 53,8 процента. В среднем аренда однокомнатной квартиры стала обходиться квартиросъёмщикам в 23,3 тысячи рублей. Данные по исследованию федерального портала оказались в распоряжении ТАСС.

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"С марта 2023 года во всех городах РФ стоимость аренды маленьких квартир выросла. За год прирост составил — 53,8%. Сейчас однушка или квартира-студия оценивается в среднем по цене — 23 338 рублей в месяц", — говорится в отчёте портала "Мир квартир".

Самое ощутимое подорожание по аренде малогабаритного жилья произошло в Липецке, где рост почти 100-процентный (97%). Далее, топ по резкому подорожанию аренды возглавили такие города: Астрахань (82,8%), Махачкала (80,1%), Челябинск (79,8%), Владикавказ (79,4%), Пенза (79,3%), Волгоград (78,7%), Нижний Тагил (78,5%), Иркутск и Чебоксары (76,5%).

О том, почему произошло такое резкое подорожание, рассказал гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. В частности он отметил, что на вторичном рынке жилья со снижением доступности ипотеки стало очень сложно продать квартиру. В итоге, те кто хотел продать, теперь предпочитают сдавать квартиру. Более того, аренда стала выгодна, так как она дорожает ударными темпами.