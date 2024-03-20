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Аренда за "однушку" в России резко подросла. Есть города, где подорожание за год составило почти 100%

Аренда малогабаритных квартир в РФ за год подорожала на 53,8%

1:52
Недвижимость

По данным исследования федерального портала "Мир квартир", аренда малогабаритного жилья и квартир-студий площадью до 32 кв. м за год подорожала на 53,8 процента. В среднем аренда однокомнатной квартиры стала обходиться квартиросъёмщикам в 23,3 тысячи рублей. Данные по исследованию федерального портала оказались в распоряжении ТАСС.

Аренда малогабаритных квартир в РФ за год подорожала на 53,8%
Фото: unsplash.com by майк нгуен is licensed under Creative Commons CC0 1.0 "Всеобщее общественное достояние ".

"С марта 2023 года во всех городах РФ стоимость аренды маленьких квартир выросла. За год прирост составил — 53,8%. Сейчас однушка или квартира-студия оценивается в среднем по цене — 23 338 рублей в месяц", — говорится в отчёте портала "Мир квартир".

Самое ощутимое подорожание по аренде малогабаритного жилья произошло в Липецке, где рост почти 100-процентный (97%). Далее, топ по резкому подорожанию аренды возглавили такие города: Астрахань (82,8%), Махачкала (80,1%), Челябинск (79,8%), Владикавказ (79,4%), Пенза (79,3%), Волгоград (78,7%), Нижний Тагил (78,5%), Иркутск и Чебоксары (76,5%).

О том, почему произошло такое резкое подорожание, рассказал гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко. В частности он отметил, что на вторичном рынке жилья со снижением доступности ипотеки стало очень сложно продать квартиру. В итоге, те кто хотел продать, теперь предпочитают сдавать квартиру. Более того, аренда стала выгодна, так как она дорожает ударными темпами.

 

Автор Алексей Зюзин
Алексей Зюзин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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