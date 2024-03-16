Как легко вычистить засиженный диван до состояния нового — два совета, которые должны знать хозяйки

Хозяек научили лёгкой и эффективной чистке дивана

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Диван — предмет мебели, больше других страдающий от загрязнений. Гости придут — пятен насажают в ходе застолья, да и хозяева, чего греха таить, любят устроиться с едой перед телевизором. В результате самый нужный и важный предмет мебели теряет вид и требует профессиональной чистки или реставрации.

Фото: архив

Отныне эту проблему можно считать решённой. "БелНовости" предложили два рецепта самодельного средства для чистки мягкой мебели — очень простых и, как уверяет издание, эффективных.

Нашатырь с соком лимона

Эта смесь не оставит ни единого шанса даже жирным или застарелым пятнам. Только её надо попробовать сначала на незаметном месте, чтобы убедиться, что она не осветляет окраску обивки.

На одну часть лимонного сока две части нашатыря.

Нанесите, протрите, неприятный запах должен быстро исчезнуть.

Перекись водорода с мылом

Хорошо помогает при чистке пятен от вина.

Две части жидкого мыла смешать с одной частью аптечного раствора перекиси, мешать до образования пены.

Средство наносится на загрязнения на пять минут, затем смывается — от них не останется и следа.