Как легко вычистить засиженный диван до состояния нового — два совета, которые должны знать хозяйки

Диван — предмет мебели, больше других страдающий от загрязнений. Гости придут — пятен насажают в ходе застолья, да и хозяева, чего греха таить, любят устроиться с едой перед телевизором. В результате самый нужный и важный предмет мебели теряет вид и требует профессиональной чистки или реставрации.
Отныне эту проблему можно считать решённой. "БелНовости" предложили два рецепта самодельного средства для чистки мягкой мебели — очень простых и, как уверяет издание, эффективных.
Эта смесь не оставит ни единого шанса даже жирным или застарелым пятнам. Только её надо попробовать сначала на незаметном месте, чтобы убедиться, что она не осветляет окраску обивки.
На одну часть лимонного сока две части нашатыря.
Нанесите, протрите, неприятный запах должен быстро исчезнуть.
Хорошо помогает при чистке пятен от вина.
Две части жидкого мыла смешать с одной частью аптечного раствора перекиси, мешать до образования пены.
Средство наносится на загрязнения на пять минут, затем смывается — от них не останется и следа.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.