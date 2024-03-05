Два способа надёжно спрятать дырку на обоях: поможет обычный фен

Раскрыты способы маскировки дырки на обоях

Если на стене отклеились обои, завесьте позор картиной или спрячьте за мебелью, советуют "БелНовости" в понедельник.

Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области by public domain

Если же такой возможности нет, придётся приложить больше усилий, признаёт издание.

Тщательно подготовьте поверхность:

очистите от пыли и путины,

при необходимости — подштукатурьте и дайте высохнуть,

загрунтуйте обойным клеем.

Заклейте ремонтируемое место обоями, проследив за правильностью стыковки фрагмента с рисунком на остальной части стены. Прижмите и разгладьте материал.

Ускорить высыхание можно при помощи обычного фена, добавляется в заметке.

Как видите, остатки обоев после ремонта лучше не выбрасывать — они могут пригодиться.