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Два способа надёжно спрятать дырку на обоях: поможет обычный фен

Раскрыты способы маскировки дырки на обоях

Недвижимость

Если на стене отклеились обои, завесьте позор картиной или спрячьте за мебелью, советуют "БелНовости" в понедельник.

Раскрыты способы маскировки дырки на обоях
Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области by public domain

Если же такой возможности нет, придётся приложить больше усилий, признаёт издание.

Тщательно подготовьте поверхность:

  • очистите от пыли и путины,
  • при необходимости — подштукатурьте и дайте высохнуть,
  • загрунтуйте обойным клеем.

Заклейте ремонтируемое место обоями, проследив за правильностью стыковки фрагмента с рисунком на остальной части стены. Прижмите и разгладьте материал.

Ускорить высыхание можно при помощи обычного фена, добавляется в заметке.

Как видите, остатки обоев после ремонта лучше не выбрасывать — они могут пригодиться.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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