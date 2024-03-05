Два способа надёжно спрятать дырку на обоях: поможет обычный фен

Если на стене отклеились обои, завесьте позор картиной или спрячьте за мебелью, советуют "БелНовости" в понедельник.
Если же такой возможности нет, придётся приложить больше усилий, признаёт издание.
Тщательно подготовьте поверхность:
Заклейте ремонтируемое место обоями, проследив за правильностью стыковки фрагмента с рисунком на остальной части стены. Прижмите и разгладьте материал.
Ускорить высыхание можно при помощи обычного фена, добавляется в заметке.
Как видите, остатки обоев после ремонта лучше не выбрасывать — они могут пригодиться.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.