Вице-президент "Билайн" Кирсанова: в 2024 году у компани нет намерения сокращать офисы продаж

"Билайн" не намерен сокращать свои офисы в 2024 году

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Стало известно, что компания "Билайн" не будет сокращать число своих офисов в 2024 году. Такое заявление прозвучало из уст вице-президента компании по рознице Светланы Кирсановой. В релизе журналистам она рассказала, что такое сокращение было в 2023 году, тогда число офисов было уменьшено на 22%, однако в настоящем времени, такое не планируется.

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"Похода вниз по собственным офисам в этом году не будет. В этом нет никакого смысла. Мы сейчас делаем акцент на развитии широкополосного доступа в интернет", — слова Кирсановой на встрече со СМИ.

Позже вице-президент "Билайна" добавила, что оптимизация офисов, пусть и не глобальная, всё же продолжается. В частности, оставляются действительно необходимые клиенту точки физического контакта и при этом, наоборот, вместо старых точек появляются новые офисы, в новой локации. По словам, Светланы Кирсановой, сокращение офисов в 2023 году, никак не сказалось на сервисе для клиентов, ущерба компании тоже от этого не было. Напротив, существенно выросла эффективность.