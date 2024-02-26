Россиянам стоит поторопиться с покупкой жилья. надо успеть до лета 2024, пока всё кардинально не изменилось

Риелтор Сырцов: успеть выгодно купить квартиру можно до 1 июля 2024 года

Представитель компании "Метриум" Руслан Сырцов заявил, что лучшее время для покупки квартиры в новостройке — до 1 июля 2024 года. Он считает, что в скором времени могут быть изменены многие льготные программы и причём, это будет сделано, не в пользу покупателя. Эксперт считает, что сейчас стоит поспешить с покупкой жилья ещё и из-за того, что цены на готовые квартиры снижаются и этот процесс по прогнозам ряда экспертов будет происходить до лета нынешнего года.

Фото: commons.wikimedia.org by Шакура is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Те, кто живёт в городах с умеренными ценами на жильё, сейчас имеют все шансы выгодно купить приличную квартиру. Для этого вполне хватит суммы в 6 миллионов рублей. Сейчас семейная ипотека и подобные ей работают, но, возможно, условия по ним скоро изменят. Так что, лучше поторопиться и взять кредит на покупку жилья пораньше", — мнение Руслана Сырцова.

Эксперт Сырцов также отметил, что в основном квартиры россияне покупают с помощью ипотеки. С помощью этого финансового инструмента приобретается до 70% квартир в новостройках и до 50% квартир на вторичном рынке. По его мнению, без кредита купить жильё не реально, за исключением тех случаев, когда есть что продать и потом купить за аналогичную сумму.