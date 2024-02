Россиянам стоит поторопиться с покупкой жилья. надо успеть до лета 2024, пока всё кардинально не изменилось

Представитель компании "Метриум" Руслан Сырцов заявил, что лучшее время для покупки квартиры в новостройке — до 1 июля 2024 года. Он считает, что в скором времени могут быть изменены многие льготные программы и причём, это будет сделано, не в пользу покупателя. Эксперт считает, что сейчас стоит поспешить с покупкой жилья ещё и из-за того, что цены на готовые квартиры снижаются и этот процесс по прогнозам ряда экспертов будет происходить до лета нынешнего года.

Фото: commons.wikimedia.org by Шакура is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported