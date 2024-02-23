За ржавую воду из крана можно не платить, признала юрист. Начните с обращения в УК, советует она

Юрист признала возможность не оплачивать ржавую воду

1:21 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если из крана течёт ржавая вода, за неё можно не платить, заявила юрист Изабелла Атласкирова. Она объяснила aif.ru, как это сделать правильно и по закону.

Фото: ВК Набережные Челны Life

Качество питьевой водопроводной воды определяют нормативы СанПиН. Они довольно строгие: вода должна быть прозрачной, без постороннего привкуса и запаха.

"Если у вас из крана периодически течёт ржавая жидкость, согласно п. 98 "Правил предоставления коммунальных услуг", собственник имеет право перерасчёта оплаты или освобождения от неё", — говорит Атласкирова.

Для этого прежде всего нужно собрать доказательства.

"Снимите на видео, наберите образец воды в бутылку. Лучше будет, если присоединятся и соседи — коллективное обращение всегда имеет больший эффект", — советует она.

Затем нужно обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья, если оно сформировано, чтобы оттуда пришёл специалист для составления акта.

"Затем нужно написать заявление в УК о перерасчёте платежей за некачественно предоставленные услуги с указанием временного промежутка, когда текла ржавая вода. Не забудьте к заявлению приложить выданный вам акт", — продолжает юрист.

Если коммунальщики отказываются делать перерасчёт, можно пожаловаться в Роспотребнадзор, заключила она.