За ржавую воду из крана можно не платить, признала юрист. Начните с обращения в УК, советует она

Если из крана течёт ржавая вода, за неё можно не платить, заявила юрист Изабелла Атласкирова. Она объяснила aif.ru, как это сделать правильно и по закону.
Качество питьевой водопроводной воды определяют нормативы СанПиН. Они довольно строгие: вода должна быть прозрачной, без постороннего привкуса и запаха.
"Если у вас из крана периодически течёт ржавая жидкость, согласно п. 98 "Правил предоставления коммунальных услуг", собственник имеет право перерасчёта оплаты или освобождения от неё", — говорит Атласкирова.
Для этого прежде всего нужно собрать доказательства.
"Снимите на видео, наберите образец воды в бутылку. Лучше будет, если присоединятся и соседи — коллективное обращение всегда имеет больший эффект", — советует она.
Затем нужно обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья, если оно сформировано, чтобы оттуда пришёл специалист для составления акта.
"Затем нужно написать заявление в УК о перерасчёте платежей за некачественно предоставленные услуги с указанием временного промежутка, когда текла ржавая вода. Не забудьте к заявлению приложить выданный вам акт", — продолжает юрист.
Если коммунальщики отказываются делать перерасчёт, можно пожаловаться в Роспотребнадзор, заключила она.
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