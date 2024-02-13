Куда жаловаться на ошибочные начисления за услуги ЖКХ и как добиться перерасчёта: подробная инструкция

Если в очередном счёте за жилищно-коммунальные услуги суммы покажутся слишком большими, вполне возможна ошибка при начислении, допустил заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов. Он рассказал "Москве 24", как быть в этом случае.
Эксперт посоветовал сразу потребовать у коммунальщиков разъяснить, откуда такие цифры.
"Если они этого не сделают, мы имеем право пожаловаться в государственную жилищную инспекцию с требованием провести проверку", — заметил он.
Если управляющая компания признала ошибку, она должна сделать перерасчёт.
"Как правило, деньги в этом случае не возвращают, а просто уменьшают плату за последующие периоды", — пояснил Костянов.
Если же ошибку признали, но в перерасчёте отказывают — опять же: в госжилинспекцию или даже в суд.
Но прежде надо убедиться, что внезапное повышение квартплаты произошло не по вашей вине. Такое возможно, если не проведена своевременная поверка счётчиков на воду, предупредил специалист.
"Сначала к расчёту будут приниматься средние показания. А потом оплата станет начисляться по нормативу, который, как правило, всё-таки завышен и не отражает реального потребления воды", — уточнил он.
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