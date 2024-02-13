Куда жаловаться на ошибочные начисления за услуги ЖКХ и как добиться перерасчёта: подробная инструкция

В "ЖКХ Контроле" объяснили, как добиться перерасчёта при ошибках в счёте за ЖКУ

1:13 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если в очередном счёте за жилищно-коммунальные услуги суммы покажутся слишком большими, вполне возможна ошибка при начислении, допустил заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов. Он рассказал "Москве 24", как быть в этом случае.

Фото: Управа Южнопортового района города Москвы is licensed under Public domain

Эксперт посоветовал сразу потребовать у коммунальщиков разъяснить, откуда такие цифры.

"Если они этого не сделают, мы имеем право пожаловаться в государственную жилищную инспекцию с требованием провести проверку", — заметил он.

Если управляющая компания признала ошибку, она должна сделать перерасчёт.

"Как правило, деньги в этом случае не возвращают, а просто уменьшают плату за последующие периоды", — пояснил Костянов.

Если же ошибку признали, но в перерасчёте отказывают — опять же: в госжилинспекцию или даже в суд.

Но прежде надо убедиться, что внезапное повышение квартплаты произошло не по вашей вине. Такое возможно, если не проведена своевременная поверка счётчиков на воду, предупредил специалист.

"Сначала к расчёту будут приниматься средние показания. А потом оплата станет начисляться по нормативу, который, как правило, всё-таки завышен и не отражает реального потребления воды", — уточнил он.