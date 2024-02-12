Рост тарифов ЖКХ признан недостаточным, их надо поднять ещё хотя бы на 18%, высчитали в НИУ ВШЭ

Тарифы на услуги ЖКХ нужно поднять на 18%, подсчитал экономист Сиваев

2:01 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Тарифы на услуги ЖКХ растут слишком медленно, считает профессор факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Сергей Сиваев. На круглом столе в Институте экономики города он поделился своими соображениями на сей счёт.

Фото: Окружное управление социального развития (Волоколамского городского округа, городских округов Лотошино и Шаховская) is licensed under Public domain

Он напомнил о программе адресной помощи малоимущим семьям по оплате ЖКХ. За последние 10 лет таких семей стало меньше на треть. То есть их доходы растут быстрее, чем квартплата.

В то же время, поскольку подорожание жилищно-коммунальных услуг по закону не может обгонять инфляцию, государство вынуждено компенсировать выпадающие доходы ресурсоснабжающим организациям.

"В итоге складывается парадоксальная ситуация: коммунальные предприятия испытывают острую нехватку средств для операционной деятельности и модернизации, адресная программа помощи низкодоходным семьям в оплате ЖКУ сокращается, а растущая бюджетная поддержка на субсидирование межтарифной разницы фактически повышает доступность ЖКУ для тех, кто больше потребляет, а это далеко не бедные слои населения", — констатировал профессор.

Он призвал внедрить принципиально иную модель регулирования тарифов — по критерию финансовой доступности ЖКУ для населения; а параметры субсидирования социально незащищённых категорий сделать едиными по всей стране.

В этом случае, если взять за целевой показатель долю получателей субсидий 13,8%, в 27 субъектах РФ повышать стоимость услуг ЖКХ выше уровня инфляции нельзя, в 11 их можно поднять от 2% до 10%, в 18 — на 10-30%, жителям 29 регионов вполне по карману рост квартплаты более чем на 30%.

"Среднее возможное повышение тарифов по субъектам РФ — 18%", — резюмировал экономист

Эти меры, по его подсчётам, принесут в ЖКХ дополнительных 670 миллиардов рублей в год — на операционную деятельность и модернизацию основных фондов.