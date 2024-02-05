Покупать или не покупать? Ответ на вопрос для тех, кто хочет в ближайшее время обновить жилплощадь

Риелтор Юлия Шлейгель рассказала о ситуации на рынке недвижимости в Челябинской области.
По её словам, в настоящее время рынок недвижимости встал. Несмотря на это, подчёркивает специалист, продолжаются и продажи, и покупки недвижимости.
"Если человеку есть потребность купить, обменять, — ведь женятся у нас люди, разводятся, вырастают, — то, конечно, за прошлый год уже попривыкли к тем ценникам, — покупают. Но не так как это было два-три года назад и больше", — обращает внимание Шлейгель.
При этом она отметила, что впереди остальных в регионе сейчас находится вторичный рынок. Причём, покупатели приобретают как студии, так и коттеджи. Так что, когда стоит выбор, покупать ли трёхкомнатную или четырёхкомнатную квартиру, жители, в основном, выбирают сразу покупку дома. Такую динамику риелтор связывает с тем, что цены на ту и другую недвижимость почти одинаковые.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.