Покупать или не покупать? Ответ на вопрос для тех, кто хочет в ближайшее время обновить жилплощадь

Риелтор Шлейшель рассказала о ситуации на рынке недвижимости в Челябинске

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Риелтор Юлия Шлейгель рассказала о ситуации на рынке недвижимости в Челябинской области.

По её словам, в настоящее время рынок недвижимости встал. Несмотря на это, подчёркивает специалист, продолжаются и продажи, и покупки недвижимости.

"Если человеку есть потребность купить, обменять, — ведь женятся у нас люди, разводятся, вырастают, — то, конечно, за прошлый год уже попривыкли к тем ценникам, — покупают. Но не так как это было два-три года назад и больше", — обращает внимание Шлейгель.

При этом она отметила, что впереди остальных в регионе сейчас находится вторичный рынок. Причём, покупатели приобретают как студии, так и коттеджи. Так что, когда стоит выбор, покупать ли трёхкомнатную или четырёхкомнатную квартиру, жители, в основном, выбирают сразу покупку дома. Такую динамику риелтор связывает с тем, что цены на ту и другую недвижимость почти одинаковые.