Первые арендные дома заселили на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке заселили первые арендные дома

1:16 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На Дальнем Востоке заселены первые арендные дома. Как выяснили эксперты "Российской газеты", жильё арендовать можно за девять тысяч рублей.

Фото: ufa.cataloxy.ru

Отмечается, что это в четыре-пять раз дешевле, чем в обычной многоэтажке. Так, если в обычном доме во Владивостоке снять квартиру стоит 45 тысяч рублей в месяц, то в арендном — в девять тысяч рублей. Однако встречаются и дорогие варианты.

Квартиры в регионе сдают с мебелью и бытовой техникой. В некоторых домах можно заказать выгул собак.

Помимо этого, известно, что квартиры были предоставлены молодым специалистам до 35 лет, ветеранам специальной военной операции, а также сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса. В то же время, на Чукотке надеются за счёт арендного жилья привлечь учителей и врачей.

По словам экспертов, идея о спецпрограмме для Дальнего Востока родилась полтора года назад. Тогда президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума-2022 поручил построить 10 тысяч арендных квартир для востребованных специалистов и студентов. На эти нужды российское правительство выделило 87 млрд рублей.