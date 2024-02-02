Первые арендные дома заселили на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке заселены первые арендные дома. Как выяснили эксперты "Российской газеты", жильё арендовать можно за девять тысяч рублей.
Отмечается, что это в четыре-пять раз дешевле, чем в обычной многоэтажке. Так, если в обычном доме во Владивостоке снять квартиру стоит 45 тысяч рублей в месяц, то в арендном — в девять тысяч рублей. Однако встречаются и дорогие варианты.
Квартиры в регионе сдают с мебелью и бытовой техникой. В некоторых домах можно заказать выгул собак.
Помимо этого, известно, что квартиры были предоставлены молодым специалистам до 35 лет, ветеранам специальной военной операции, а также сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса. В то же время, на Чукотке надеются за счёт арендного жилья привлечь учителей и врачей.
По словам экспертов, идея о спецпрограмме для Дальнего Востока родилась полтора года назад. Тогда президент РФ Владимир Путин в ходе Восточного экономического форума-2022 поручил построить 10 тысяч арендных квартир для востребованных специалистов и студентов. На эти нужды российское правительство выделило 87 млрд рублей.
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