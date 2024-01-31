Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экономист Лобода предупредил о повышении курса доллара до 120 рублей
Раки-отшельники стали использовать мусор вместо панцирей, заметили учёные
Варвара Ферштут указала на 15 модных трендов, которые потеряли актуальность
Депутат Рады Дубинский: Венгрия унизила министра Кулебу на переговорах в Ужгороде
США и ФРГ выступают против приглашения Украины в НАТО
Генерал Кривонос: армия России подрывает позиции ВСУ у Днепра бомбами ФАБ-500
Невролог Труханов назвал 2 "женские" причины инсульта: гормоны и парикмахерские
Масло не масляное: лучший зимний продукт для волос
Стратегия наращивания мышечной массы "массонабор" имеет достоинства и недостатки
В России крупнейшие города испытывают дефицит качественных торговых центров

Крупнейшие города России снова испытывают дефицит качественных торговых центров

0:58
Недвижимость

Крупнейшие российские города снова начали испытывать дефицит качественных торговых центров. Отмечается, что обеспеченность площадями в ТЦ уменьшилась до 500 кв. м на одну тысячу человек.

Крупнейшие города России снова испытывают дефицит качественных торговых центров
Фото: https://pbs.twimg.com/media/CZ4shEyWcAA0RcF.jpg

Как значится по результатам прошедшего года, это означает снижение на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. Причём, обращают внимание исследователи консалтинговой компании NF Group, самое заметное сокращение за последний год было замечено в Красноярске (8%, до 345 кв. м), а также Казани (7,5%, до 363 кв. м).

В то же время, продолжают исследователи, в Екатеринбурге наблюдалось снижение на 5,7%, до 640 кв. м, в Санкт-Петербурге — на 3,5%, до 387 кв. м, а в Москве — на 1%, до 574 кв. м.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Успокойте свою кошку: простые приемы для сохранения покоя в доме.

Любителям кошек иногда бывает не легко, так как их пушистые домашние любимцы могут превратить любую поверхность в настоящий ковер.м

Фольга против хулиганства: как избежать кошачьих выходок с ее помощью
Музыкантов "Би-2" отправят в Москву
Музыкантов группы "Би-2" отправят в Москву рейсом "Аэрофлота"
"Самое плохое время". Что будет с рынком недвижимости после снижения ключевой ставки, отвечает ипотечный брокер
Пшённая каша с тыквой: нежная, сладкая и очень полезная и детям, и взрослым
ISW и WOTR назвали главные военные цели РФ на 2024 год: успех в СВО Олег Володин Дисквалификация Камилы Валиевой: реальные цели спортивного арбитражного суда Дмитрий Плотников Положение ВСУ критическое: ВС РФ наступают в Харьковской области Любовь Степушова
Опытные хозяйки знают, что перед приготовлением курицу надо замачивать 2 часа в разной воде
При появлении мошек в горшках комнатных цветов понадобятся спички, и вот для чего
Масложор у российских водителей: почему многие сталкиваются с этой проблемой и как ее решить
Масложор у российских водителей: почему многие сталкиваются с этой проблемой и как ее решить
Последние материалы
Генерал Кривонос: армия России подрывает позиции ВСУ у Днепра бомбами ФАБ-500
Невролог Труханов назвал 2 "женские" причины инсульта: гормоны и парикмахерские
Масло не масляное: лучший зимний продукт для волос
Стратегия наращивания мышечной массы "массонабор" имеет достоинства и недостатки
Оладьи из куриного фарша: нежные и мягкие, понравятся даже маленьким детям
Сноуден предложил забавную петицию, предлагая дополнительный день лета для туристов
Крупнейшие города России снова испытывают дефицит качественных торговых центров
Кошки: загадочные и увлекательные черты самых привлекательных домашних спутников
Сенатор Климов призвал проверить слова правнучки советского лётчика Чкалова на предмет госизмены
Правила парковки с АКПП: эксперты раскрывают распространенную ошибку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников