В России крупнейшие города испытывают дефицит качественных торговых центров

Крупнейшие города России снова испытывают дефицит качественных торговых центров

0:58 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Крупнейшие российские города снова начали испытывать дефицит качественных торговых центров. Отмечается, что обеспеченность площадями в ТЦ уменьшилась до 500 кв. м на одну тысячу человек.

Фото: https://pbs.twimg.com/media/CZ4shEyWcAA0RcF.jpg

Как значится по результатам прошедшего года, это означает снижение на 1,5% по сравнению с предыдущим годом. Причём, обращают внимание исследователи консалтинговой компании NF Group, самое заметное сокращение за последний год было замечено в Красноярске (8%, до 345 кв. м), а также Казани (7,5%, до 363 кв. м).

В то же время, продолжают исследователи, в Екатеринбурге наблюдалось снижение на 5,7%, до 640 кв. м, в Санкт-Петербурге — на 3,5%, до 387 кв. м, а в Москве — на 1%, до 574 кв. м.