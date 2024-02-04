Банки прекращают выдавать IT-ипотеку

Специалисты обратили внимание на то, что некоторые крупные банки снизили объёмы выдачи IT-ипотеки. Причём, некоторые из финансовых организаций отказались выдавать кредиты по данным ипотечным программам совершенно.
Такую специфику аналитики связывают с высоким спросом на эту ипотеку. То есть, банки просто могли израсходовать лимиты выдачи IT-ипотеки.
Известно, что среди банков, которые приняли решение больше не выдавать IT-ипотеку: ПСБ Банк, МТС Банк, РНКБ и Банк Санкт-Петербурга. В то же время, снизили объёмы выдачи этой программы ипотеки Сбер и ВТБ.
Однако эксперты уверены, что пауза в приёме заявок на выдачу IT-ипотеку носит больше технический характер. Сохранится такая ситуация, пока не будут перераспределены или увеличены лимиты на ипотечную программу.
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