Банки прекращают выдавать IT-ипотеку

Некоторые банки приняли решение перестать выдавать IT-ипотеку

0:53 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Специалисты обратили внимание на то, что некоторые крупные банки снизили объёмы выдачи IT-ипотеки. Причём, некоторые из финансовых организаций отказались выдавать кредиты по данным ипотечным программам совершенно.

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Такую специфику аналитики связывают с высоким спросом на эту ипотеку. То есть, банки просто могли израсходовать лимиты выдачи IT-ипотеки.

Известно, что среди банков, которые приняли решение больше не выдавать IT-ипотеку: ПСБ Банк, МТС Банк, РНКБ и Банк Санкт-Петербурга. В то же время, снизили объёмы выдачи этой программы ипотеки Сбер и ВТБ.

Однако эксперты уверены, что пауза в приёме заявок на выдачу IT-ипотеку носит больше технический характер. Сохранится такая ситуация, пока не будут перераспределены или увеличены лимиты на ипотечную программу.