Стиральная машинка не взвоет от такого поведения хозяйки, а просто быстрее скончается

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Забывание вещей в стиральной машине на ночь — ситуация, которая, возможно, знакома каждому из нас.

Фото: commons.wikimedia. org by Mk2010 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Повседневная техника, кажется, приучила нас к легкости, принципу "поставил и забыл", когда выгрузить и развесить белье для сушки после стирки может показаться лишним трудом.

Именно поэтому белье оставляется в барабане на несколько часов, а порой и до следующего дня, пока хозяйки вспоминают о нем.

Однако такая, казалось бы, мелочь может серьезно сократить срок службы стиральной машины. Влажное белье внутри барабана становится благоприятной почвой для размножения бактерий и плесени, что, в свою очередь, увеличивает риск поломок и неисправностей, требующих ремонта.

Кроме того, постоянное забывание вещей в стиральной машине может вызвать неприятный запах из барабана, который трудно устранить. Резиновая уплотнительная резинка барабана, подвергаясь воздействию влажности, может покрыться плесенью, что приводит к дополнительным проблемам.

Инструкции к машине обычно советуют вытирать резинку на барабане после каждой стирки, но в повседневной суете этот момент легко упускается.

Если белье пролежало в машине несколько часов или даже всю ночь, то возможно потребуется повторная стирка при более высокой температуре. В случае длительного пролеживания влажного состояния внутри машины, также придется провести процедуру очистки барабана с использованием лимонной кислоты или соды.