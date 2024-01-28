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Горячая вода, сода или вантуз: как самостоятельно устранить засор в унитазе

Названы 5 проверенных способов, как самостоятельно устранить засор в унитазе

3:01
Недвижимость » Ремонт

Специалисты поделились, как самостоятельно устранить засор в унитазе, не вызывая сантехника.

Названы 5 проверенных способов, как самостоятельно устранить засор в унитазе
Фото: commons.wikimedia. org by Matthew Paul Argall is licensed under public domain

Отмечается, что план действий в этом плане зависит от конкретного случая. Если вы видите, что вода течёт через край, то даже не стоит пытаться пробивать забившийся слив, лучше сразу звонить в коммунальную службу. Зато с небольшой проблемой можно справиться и самостоятельно.

Первое, что нужно сделать, если засорился туалет, — открыть кран раковины в ванной и на кухне. Если вода там сливается свободно и без задержек, значит, проблема в самом унитазе. Но если вода скапливается и в раковинах, то проблема связана со стоком, и самостоятельно устранить ее не получится.

1. Горячая вода

Если дело всё же касается только унитаза, ни в коем случае не пытайтесь слить воду из бачка. Если засор небольшой и имеет органическое происхождение, плесните небольшое количество горячей воды, чтобы прогреть конструкцию. Эксперты обращают внимание, что нужна именно горячая вода, а не кипяток. К тому же, использовать этот метод можно, только если вы уверены в качестве фаянса. В противном случае покрытие может треснуть из-за высокой температуры.

2. Сода

Другое эффективное средство от засоров есть дома почти у каждого — сода. Добавьте примерно половину пачки соды в ведро с горячей водой. Щёлочь расщепит небольшие органические отложения, не повредив, при этом, проходы туалета.

Другой способ — высыпать половину пачки соды, после чего залить её полным стаканом уксуса. Такой раствор поможет справиться даже  более крупными органическими засорами.

Если уксуса у вас в доме не нашлось, используйте лимонную кислоту или лимонный сок.

3. Бытовая химия

Кроме того, несложные засоры успешно удаляются при помощи химических продуктов на основе кислоты. Однако при выборе средства уточняйте тип мусора, который попал в сток унитаза. 

4. Вантуз

Когда в унитазе возникает засор, вантуз — это, пожалуй, первое, что приходит каждому на ум. Эксперты советуют приобрести его, если у вас его нет, ведь вантуз способен быстро решить проблему попадания мелкого мусора в сток. 

Если у вас нет вантуза, можно изготовить аналогичный инструмент из подручных материалов, например, пластиковой бутылки объёмом в 1,5-2 литра. Для этого обрежьте дно и прикрепите получившуюся деталь к рукоятке — швабре. Ещё можно использовать пыльник шруса из имеющихся автозапчастей. 

5. Сантехнический трос

Если вам не помог ни один из вышеперечисленных способов, попробуйте использовать профессиональный инструмент — сантехнический трос для удаления сложных засорений. Он представляет собой трос со спиралью на одном конце и ручкой форме буквы "Г" — на другом. Благодаря такой форме мусор можно протолкнуть в сток, а более крупные предметы — вытащить наружу.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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