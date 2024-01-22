Замглавы Минстрой Стасишин заявил об улучшении жилищных условий россиян

Минстрой: жилищные условия россиян улучшились благодаря "вторичке"

1:03 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Минстрое рассказали об улучшении жилищных условий россиян благодаря сделкам на вторичном рынке. Как отметил замглавы ведомства Никита Стасишин, в прошлом году свои жилищные условия улучшили 4,3 миллиона семей.

Фото: Unsplash by Naoram Sea

"В количестве миллионов семей, улучшающих жилищные условия, самый большой вклад вносят именно сделки, совершенные по договорам купли-продажи на вторичном рынке", — заметил он в беседе с РИА Недвижимость в ходе Петербургского международного экономического форума.

При этом, как подчёркивает министр, в настоящее время немногие россияне могут взять ипотеку на рыночных условиях на вторичное или первичное жилье. Однако представители ведомства никак не влияют на ключевую ставку Центробанка.

В связи с этим, реагировать Минстрой будет по мере поступления новых проблем. Как указал Стасишин, Минстрой придерживается той позиции, что, прежде всего, будет стимулировать строительство нового жилья — и в отношении спроса, и в отношении предложения.