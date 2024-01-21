В Минстрое разрабатывают изменения для подготовки к отопительному сезону

Минстрой готовит предложения по улучшению подготовки отопления к зиме

В Минстрое решили начать разработку возможных изменений, которые будут внесены в законодательство по подготовке к отопительному сезону. Как указал замглавы Минстроя Алексей Ересько, в ходе происшествий на объектах ЖКХ ключевую роль играет "слаженная работа".

Фото: vashgorod.ru

"Создана рабочая группа с участием Минэнерго, Ростехнадзора, профильного комитета Госдумы. Пытаемся выдать взвешенные предложения, чтобы они максимально оптимизировали подготовку к отопительному периоду", — пояснил он в беседе с РИА Новости.

В то же время, подчёркивает замглавы ведомства, необходимость изменений доказали аварии, которые случились в последнее время в стране. И речь идёт не только о теплоснабжении, но и о Жилищном кодексе.

В частности, обращает внимание Ересько, изменения коснутся зоны ответственности регионов и муниципалитетов при подготовке к осенне-зимнему периоду, а также устранению последствий инцидентов.