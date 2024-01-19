Скройте некрасивый забор на участке: ландшафтный дизайнер назвала 5 рабочих способов

99% владельцев садовых участков не уделяют внимание эстетическому внешнему виду забора, отдавая предпочтение его функциональной задаче — защите от соседей или пролегающих дорог. Ландшафтный архитектор Оксана Черных в своём Дзен-канале предложила несколько вариантов скрытия некрасивого заграждения.
Замаскируем забор тростниковым или бамбуковым матом
Такие естественные материалы, как тростник или бамбук, продаются в специализированных магазинах. Их легко закрепить на различных типах заборов, будь то штакетник или металлическая 3D-сетка.
Пергола перед забором
Готовую секцию перголы можно приобрести, а можно изготовить самостоятельно. Она может быть как сплошной, так и состоять из отдельно стоящих элементов. Посаженные рядом лианы добавят естественности этой конструкции.
Деревянный забор-ширма
Можно построить красивый деревянный забор на собственных опорах вдоль уже существующего неэстетичного ограждения. Этот вариант актуален в случаях, когда смена забора не представляется возможной, например, если это бетонная стена.
Маскировочная сетка
Это лёгкий, бюджетный и простой в монтаже способ придать забору новый облик.
Также хорошим вариантом украшения ограждения выступает живая изгородь.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.