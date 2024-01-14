2 копеечных средства помогут с легкостью избавиться от эьлй зловредной плесени в квартире

1:17 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Обнаружение плесени в доме часто вызывает беспокойство у хозяек, так как такое явление придает жилищу вид запущенности и неряшливости. Более того, наличие вредных микроорганизмов может негативно сказаться на здоровье.

Фото: 500px by Marco Luzi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported license

Однако нет необходимости торопиться в магазин за агрессивными бытовыми химикатами — существуют более простые и эффективные методы.

Способы избавления от плесени:

Уксус

Столовый уксус, широко используемый опытными хозяйками для чистки различных поверхностей, также эффективен против плесени. Процесс прост: пропитайте жесткую губку уксусом и обработайте зоны, пораженные плесенью. В зависимости от степени заражения может потребоваться несколько обработок, с интервалом в 60 минут между ними.

Сода

Сода также является эффективным средством для борьбы с плесенью. Ее кумулятивный эффект позволяет сохранять действие даже после высыхания раствора. Растворите чайную ложку соды в стакане воды и применяйте на пораженные участки. В случае необходимости, оставьте раствор на поверхности, чтобы поддерживать эффект в следующий раз.

Эти простые средства не только эффективны, но и более безопасны для использования в домашних условиях, чем некоторые химические агенты.