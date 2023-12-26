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Самые активные заемщики льготной ипотеки под 2% оказались очень далеко от Москвы

2:01
Недвижимость

Банк ДОМ.РФ в 2023 году выдал более 1100 ипотечных кредитов по «Дальневосточной ипотеке», ставка по которой стартует от 2% (полная стоимость кредита – от 2,400% до 3,700%).

Самые активные заемщики льготной ипотеки под 2% оказались очень далеко от Москвы
Фото: Own work by Alexxx1979 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Сумма выданных льготных кредитов — около 6 млрд рублей. Как отмечают в кредитном учреждении, практически каждая четвертая сделка в текущем году заключена с заемщиками в возрасте до 30 лет.

Около 44% кредитов оформили семьи до 35 лет включительно. Еще 22% займов пришлось на клиентов 36-50 лет, а 9% – от 51 года, в основном это медики, педагоги и сотрудники госучреждений, а также участники программ «Дальневосточный гектар» и «Повышение мобильности трудовых ресурсов».

Увеличилась доля клиентов в возрасте от 36 лет, это связано с расширением условий программы в июле прошлого года на медиков и педагогов с большим стажем работы на Дальнем Востоке», – сказал заместитель главы Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Около 70% заемщиков, воспользовавшихся программой, состоят в браке. Из них 53% на данный момент не имеют детей, 30% – воспитывают одного ребенка, у 13,5% – двое детей, многодетных – 3,5%.Среди регионов-лидеров по выдачам в текущем году – Приморский (оформлено кредитов на 4,4 млрд рублей) и Хабаровский края (около 750 млн рублей), Республики Саха (Якутия) (300 млн рублей) и Бурятия (145 млн рублей), а также Сахалинская область (112 млн рублей).

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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