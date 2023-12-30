Скрытые недостатки квартир: когда проблемы появляются, если их не видно

0:46 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Приобретение квартиры может стать неприятным сюрпризом, когда скрытые недостатки начинают проявляться после заселения. Проблемы с конструкцией, неисправности коммуникаций и даже радиационные излучения могут оказаться невидимой угрозой.

Фото: commons.wikimedia. org by Spc. Brandan Zachery is licensed under public domain

Расхождения межпанельных швов, ошибки в проектировании и использование некачественных материалов приводят к проникновению влаги и воздуха, создавая холод, сырость и, в конечном итоге, плесень.

Стены могут содержать не только плесень, но и электромагнитные или радиоактивные источники.

Специалисты рекомендуют использовать услуги лицензированных экспертов для выявления скрытых дефектов до приобретения квартиры и избежания неприятных сюрпризов.