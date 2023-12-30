Приобретение квартиры может стать неприятным сюрпризом, когда скрытые недостатки начинают проявляться после заселения. Проблемы с конструкцией, неисправности коммуникаций и даже радиационные излучения могут оказаться невидимой угрозой.
Расхождения межпанельных швов, ошибки в проектировании и использование некачественных материалов приводят к проникновению влаги и воздуха, создавая холод, сырость и, в конечном итоге, плесень.
Стены могут содержать не только плесень, но и электромагнитные или радиоактивные источники.
Специалисты рекомендуют использовать услуги лицензированных экспертов для выявления скрытых дефектов до приобретения квартиры и избежания неприятных сюрпризов.
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.