Количество московских квартир ценой от 1 миллиона рублей за метр выросло

6:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Каждый шестой строительный проект в пределах Москвы (и каждый пятый внутри МКАД) предлагает недвижимость с ценой от 1 млн рублей за квадратный метр за последний год количество таких объектов заметно увеличилось. Эксперты Urbanus.ru выявили 11 жилых комплексов, где цены превышают 3 млн рублей.

Фото: openvers

На московском рынке продолжает расширяться сеть адресов с квартирами и апартаментами, у которых цена за квадратный метр превышает 1 млн рублей. Два-три года назад таких адресов было около полусотни. К сентябрю 2022 года их стало уже 62 жилых комплекса. В настоящее время есть 74 подобных проекта (не считая домов, где продажи ведутся в закрытом режиме): 57 в ЦАО, 12 в ЗАО, 3 в СЗАО и 2 в ЮАО. Количество новых строек, где цена за квадратный метр составляет 2 миллиона рублей и выше, удвоилось по сравнению с 2020-2021 годами. На сегодняшний день таких проектов 26.

Наиболее интересным трендом является расширение сегмента сверхдорогой недвижимости. Влияние внешнеполитических факторов привело к возникновению слоя очень богатых людей, у которых ограничен доступ к зарубежным рынкам. Это дало столичным застройщикам возможность значительно увеличить цены. Если в 2020 году было всего два места, где цена за квадратный метр превышала 3 миллиона рублей, то в 2021 году их стало пять, а в 2022 году уже семь. К сентябрю текущего года к этой группе добавилось еще четыре адреса.

Самой высокой ценой квадратного метра в настоящее время считается 8,67 млн рублей в ЖК "Золотой", находящемся прямо напротив Кремля на Софийской набережной. Рядом, у храма Христа Спасителя, располагается ЖК Le Dome. Один из самых дорогих лотов в этом жилом комплексе - квартира площадью 496,6 квадратных метров, которая продается за 4,22 млрд рублей, что соответствует цене 8,50 млн рублей за квадратный метр. В ЖК "Обыденский №1", который находится неподалеку, верхний порог приближается к отметке в 5 млрд рублей за квадратный метр. То же самое можно сказать о ЖК "Лаврушинский" рядом с Третьяковской галереей. Недалеко от Третьяковской галереи, на месте бывшего завода "Экран", строится ЖК "Русские сезоны", где цены на квадратный метр начинаются с 4 млн рублей (например, четырехкомнатная квартира площадью 168,82 квадратных метра). Третий проект, помимо упомянутых ЖК "Золотой" и ЖК Le Dome, где цены на квадратный метр поднимаются выше 7 млн рублей - ЖК "Большая Дмитровка IX", рядом с МХТ имени Чехова. На шестом этаже корпуса "История" продают четырёхкомнатный апартамент с площадью 214,0 квадратных метра по цене 7,26 млн рублей за квадратный метр. На другом конце Тверской, в Газетном переулке, можно найти готовый семикомнатный апартамент за 1,57 млрд рублей (4,01 млн рублей за квадратный метр). Комплекс особняков "Ильинка 3/8" за ГУМом, хотя и имеет более низкие цены за квадратный метр по сравнению с вышеуказанными проектами, все равно удерживает позиции в столичном ТОП-10. Например, трёхкомнатный лот с террасой продается по цене 3,63 млн рублей за квадратный метр. У Патриарших прудов цена достигает 3,50 млн рублей за квадратный метр, а у Чистых - 3,04 млн рублей. Самой отдалённой от Кремля новостройкой, где цены на квадратный метр превышают 3 млн рублей, является ЖК "Саввинская 27" недалеко от Новодевичьего монастыря. Пятикомнатная квартира площадью 204,4 квадратных метра продается за 683,14 млн рублей, что соответствует цене 3,34 млн рублей за квадратный метр. Всего на 11 указанных адресах представлено 53 лота с ценой за квадратный метр от 3 млн рублей и выше. Из них 19 относятся к ЖК "Лаврушинский", 8 - к ЖК Le Dome, а по 7 - к ЖК "Золотой" и ЖК "Русские сезоны".

Следует отметить, что на юге Москвы можно найти студию бизнес-класса за 7,55 млн рублей, а студию сопоставимого класса без отделки всего в 2,5 километрах от Исаакиевского собора можно приобрести за 8,47 млн рублей. В Туле самая дорогая "однушка" продается за 8,41 млн рублей. В Ижевске 98% двухкомнатных квартир стоят от 3,43 до 8,53 млн рублей. На окраинах Краснодара накопилось около 800 трехкомнатных квартир с ценами от 5,0 до 8,5 млн рублей.

Специалисты оценивают общее количество объектов с ценой от 1 млн рублей за квадратный метр в 1 000 единиц. 22,9% из них находится в районе Якиманка. Столько же проектов с дорогими лотами находится в Пресненском районе, хотя их доля намного меньше - 13,1%. Более трети предложений в этой категории практически равномерно распределены между Хамовниками (13 адресов), Дорогомилово (5 адресов) и Раменками (5 адресов). Другие десять районов вносят 16,7% в общий объем.

Ранее мы сообщали, что в этом году половина проданных квартир бизнес-класса в московских новостройках стоили меньше 20 млн рублей.

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