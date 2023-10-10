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Половина проданных московских квартир бизнес-класса стоили меньше 20 миллионов рублей

4:04
Недвижимость

С января по июнь 2023 года в новых жилых комплексах бизнес-класса в Москве было продано на 1,5 тысячи квартир больше, чем в предыдущем году. Этот рост, составляющий 78%, в основном объясняется доступными по цене предложениями (квартиры с ценой до 20 млн рублей). В то же время продажи высокобюджетного жилья остались практически на том же уровне. Аналитики портала Urbanus. ru выяснили, что каждый четвертый покупатель в этой категории предпочитает Покровское-Стрешнево, Очаково-Матвеевское или Даниловский район для проживания.

Половина проданных московских квартир бизнес-класса стоили меньше 20 миллионов рублей
Фото: openverse

Бизнес-класс остаётся единственным сегментом рынка недвижимости, который растет в первой половине текущего года. Однако большая часть этого роста связана с проектами, предлагающими наиболее доступное жилье. Потребители с ограниченными финансовыми ресурсами проявили больший интерес, что привело к трёхкратному увеличению числа сделок с квартирами стоимостью менее 10 млн рублей. Доля таких сделок в общей структуре спроса увеличилась с 1,9% до 5,2%. Продажи квартир в ценовом диапазоне от 10 до 15 миллионов рублей выросли на 27,8%. Таким образом, доля этой категории составляет 16,5%. В категории квартир с ценой от 15 до 20 миллионов рублей спрос увеличился на 34,1%. На лето 2023 года эта категория составляет 26,4% от общего объема продаж (увеличение на 2,3 процентных пункта за год). Таким образом, более чем половина всех сделок (48,1%) в сегменте бизнес-класса связана с самыми доступными предложениями.

По количеству проданных квартир бизнес-класса с ценой до 20 миллионов рублей лидирует Очаково-Матвеевское с долей 9,3% от общего объема продаж. Даниловский район занимает второе место с 8,2%, а третье место принадлежит Покровскому-Стрешнево с 7,7%. Таким образом, эти три локации собрали четверть спроса. Остальные 25% делят между собой районы Южнопортовый (7,3%), Западное Дегунино (7,3%), Нагатино-Садовники (5,3%) и Южное Тушино (4,7%). Также популярны Лефортово (4,6%), Печатники (4,5%) и Филевский Парк (4,2%).

В других ценовых категориях прирост покупателей был значительно меньше или практически отсутствовал, особенно в случае квартир с ценой от 25 до 50 миллионов рублей. Их доля уменьшилась с 35,6% до 29,9%.

Только одна из сорока проданных квартир бизнес-класса имеет цену свыше 50 миллионов рублей. Несмотря на 15-процентный рост продаж, доля этой категории практически не изменилась. Треть всех сделок в высокобюджетном сегменте распределяется между ЖК Foriver (34 ДДУ), ЖК "Событие" (28 ДДУ) и ЖК West Garden (16 ДДУ). Максимальная цена за период с января по июнь 2023 года зарегистрирована в ЖК "Достижение", где была продана четырехкомнатная квартира площадью 143,09 квадратных метров по цене 104,09 миллиона рублей.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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