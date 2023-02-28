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Эксперт Голдина заявила, что россиянам не стоит сейчас покупать недвижимость

0:59
Недвижимость

Эксперт в сфере недвижимости Алёна Голдина предупредила россиян о том, что стабилизация отечественного рынка недвижимости займёт несколько месяцев. Процесс может растянуться и до года, если не больше, передаёт "Вести Подмосковья".

Эксперт Голдина заявила, что россиянам не стоит сейчас покупать недвижимость

"Сегодня благоприятна ситуация выхода с рынка, но не входа на него. Без убытков есть возможность продать жилплощадь, купленную 3-4 года назад", — заявила эксперт.

Голдина отметила, что в ближайшее время лучше воздержаться от покупки недвижимости в России. По её словам, за последние два года цены на недвижимость росли из-за того, что правительство субсидировало строительный бизнес за счёт снижения процентной ставки.

Однако, специалист считает, что сейчас активнее действуют именно желающие продать, а у их потенциальных клиентов не хватает средств на приобретение объектов по прошлогоднему прайсу.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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