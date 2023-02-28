Певица Вера Брежнева и Константин Меладзе продают свой особняк за 200 миллионов рублей

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе выставили на продажу своё элитное жильё. На одном из сайтов по продаже недвижимости появилось соответствующее объявление.

Дом площадью 700 квадратных метров находится в коттеджном посёлке "Миллениум Парк" оценивается в 300 миллионов рублей. Кстати, новые хозяева апартаментов будут соседствовать с актёром Сергеем Светлаковым.

"Да, хотели сдавать, но теперь продают. 299 миллионов под ключ, 36 соток участок, три этажа", — указано в объявлении.

После начала СВО на Украине Брежнева отреклась от России и эмигрировала за границу. В семье украинской певицы также начались проблемы. В Сети всё чаще появлялись слухи о разводе артистки и композитора. Однако продажа совместного жилья пары может свидетельствовать об окончании бракоразводного процесса.

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