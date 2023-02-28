Певица Вера Брежнева и композитор Константин Меладзе выставили на продажу своё элитное жильё. На одном из сайтов по продаже недвижимости появилось соответствующее объявление.
Дом площадью 700 квадратных метров находится в коттеджном посёлке "Миллениум Парк" оценивается в 300 миллионов рублей. Кстати, новые хозяева апартаментов будут соседствовать с актёром Сергеем Светлаковым.
"Да, хотели сдавать, но теперь продают. 299 миллионов под ключ, 36 соток участок, три этажа", — указано в объявлении.
После начала СВО на Украине Брежнева отреклась от России и эмигрировала за границу. В семье украинской певицы также начались проблемы. В Сети всё чаще появлялись слухи о разводе артистки и композитора. Однако продажа совместного жилья пары может свидетельствовать об окончании бракоразводного процесса.
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