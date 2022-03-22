В новый дом: 23 новостройки готовы принимать жителей САО

На севере столицы к переселению по программе реновации готовы 23 дома. В 22-х в ближайшее время москвичи смогут осмотреть в них квартиры и выбрать понравившееся жилье. Еще одна новостройка введена в эксплуатацию и скоро начнет принимать горожан. Об этом сообщает портал mos.ru.

"Сегодня в САО введено в эксплуатацию 23 дома площадью более 280 тысяч квадратных метров, 22 из которых уже переданы под заселение. В эти дома могут переехать более 10 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Реновация в округе идет полным ходом. В настоящее время жители переезжают из 34 хрущевок, а почти 2,9 тысячи семей уже отпраздновали новоселье. Помимо этого, проектируют и строят еще 52 дома.

Если говорить о программе в целом, то в САО будут расселять 514 домов, в которых живут 109 тысяч человек. Подробности о сроках реализации программы и полезная информация про новые квартиры, помощь в оформлении документов и переезде по ссылке.