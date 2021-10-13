Спрос на элитную недвижимость в Москве вырос на 40 процентов

С начала 2021 года спрос на элитную недвижимость в столице вырос на 40 процентов. Вести Подмосковья представили статистику брокерской компании Skolkovo Realty.

Специалисты проанализировали изменения на рынке премиального жилья в Москве с января по сентябрь за три последних года. В этом году интерес к дорогой недвижимости за наблюдаемый период увеличился на 40 процентов относительно 2020-го и на 25,9 процентов относительно 2019-го.

Однако в сентябре 2021 года спрос немного упал, если сравнивать с прошлым годом этого месяца, он сократился на 4 процента.

Эксперты также выяснили, что самые дорогие апартаменты в Центральном административном округе Москвы на данный момент стоят 3,15 млрд рублей и находятся в Тверском районе.

Ранее Pravda. Ru писала, что россияне считают недвижимость выгодным и надежным вложением средств.

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