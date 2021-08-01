6 факторов надежности потребительского кооператива, работающего с недвижимостью

Факторы сформулированы на основе опыта работы ПК "Бест Вей".
На сайте кооператива должны публиковаться все решения совета, правления и ревизионной комиссии, каждый пайщик должен в реальном времени получать доступ к этой информации, также в реальном времени органы управления и контроля должны отвечать на запросы пайщиков.
Постановка в очередь для приобретения объекта недвижимости и движение этой очереди должны быть полностью прозрачны для всех пайщиков и отображаться онлайн в личном кабинете пайщика.
Кооператив — некоммерческая организация, целью которой является удовлетворение потребностей пайщиков. Зарабатывание на пайщиках противоречит природе кооператива. Целевые траты кооператива должны финансироваться за счет членских взносов.
Этот подход гарантирует, что объекты недвижимости достроены и сданы в эксплуатацию и при этом ликвидны.
Так, ПК, взятый нами за образец, например, возвращает паевые средства пайщику в двухмесячный срок. Таким образом, пайщик в результате сотрудничества с кооперативом либо получает объект недвижимости при минимальной переплате, либо, если его финансовая ситуация не позволяет расплатиться с кооперативом за кооперативную долю пая, выходит из кооператива и в двухмесячный срок в полном объеме получает назад внесенный им пай.
Ведение финансово-хозяйственной деятельности кооперативом нуждается в контроле со стороны профессиональных организаций. Систематический контроль служит гарантией уровня работы кооператива.
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