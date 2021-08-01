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6 факторов надежности потребительского кооператива, работающего с недвижимостью

Недвижимость » Жилкооперативы » Рекомендации

Факторы сформулированы на основе опыта работы ПК "Бест Вей".

6 факторов надежности потребительского кооператива, работающего с недвижимостью

1. Открытость органов управления и контроля.

На сайте кооператива должны публиковаться все решения совета, правления и ревизионной комиссии, каждый пайщик должен в реальном времени получать доступ к этой информации, также в реальном времени органы управления и контроля должны отвечать на запросы пайщиков.

2. Прозрачность движения очереди.

Постановка в очередь для приобретения объекта недвижимости и движение этой очереди должны быть полностью прозрачны для всех пайщиков и отображаться онлайн в личном кабинете пайщика.

3. Предоставление недвижимости пайщикам без процентов.

Кооператив — некоммерческая организация, целью которой является удовлетворение потребностей пайщиков. Зарабатывание на пайщиках противоречит природе кооператива. Целевые траты кооператива должны финансироваться за счет членских взносов.

4. Работа только на вторичном рынке недвижимости.

Этот подход гарантирует, что объекты недвижимости достроены и сданы в эксплуатацию и при этом ликвидны.

5. Возврат паевых средств в случае выхода из кооператива.

Так, ПК, взятый нами за образец, например, возвращает паевые средства пайщику в двухмесячный срок. Таким образом, пайщик в результате сотрудничества с кооперативом либо получает объект недвижимости при минимальной переплате, либо, если его финансовая ситуация не позволяет расплатиться с кооперативом за кооперативную долю пая, выходит из кооператива и в двухмесячный срок в полном объеме получает назад внесенный им пай.

6. Систематические аудиторские проверки.

Ведение финансово-хозяйственной деятельности кооперативом нуждается в контроле со стороны профессиональных организаций. Систематический контроль служит гарантией уровня работы кооператива.

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Автор: Ольга Лазарева
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