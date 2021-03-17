Эксперты перечислили регионы с дефицитом новостроек

К регионам, в которых спрос на новостройки кратно превышает предложение, эксперты отнесли Башкирию, Краснодарский, Пермский и Алтайский края, а также Саратовскую область. В частности, в Башкирии спрос с момента запуска льготной ипотеки вырос на 12%, а предложение сократилось на 37%.

Об этом сообщает РИА "Недвижимость" со ссылкой на экспертов рынка.

В Пермском крае в феврале 2021 года спрос на покупку новостроек вырос на 53%, а количество объявлений о продаже сократилось на 17%. Ещё сильнее, на 28%, упало предложение в Саратовской области, а спрос подскочил на 43%. В Краснодарском крае спрос увеличился на 35%, а предложение снизилось на 2%.

Предложение на рынке новостроек снизилось и в Москве. В частности, в феврале 2021 года число квартир упало до 11,8 тысячи, что является минимумом с 2015 года.

Эксперты недвижимости считают, что льготная ипотека является далеко не основной причиной дисбаланса на рынке. Да, она вызвала ажиотажный спрос на новостройки. Но предложение сократилось из-за реформы долевого строительства (переход на эскроу-счета), уверены эксперты. Это привело к уходу с рынка мелких застройщиков и удлинило цикл согласования проектов.