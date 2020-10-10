Кризис в 2020 году вызвал уникальную ситуацию на рынке недвижимости. Сейчас количество предложений на рынке уменьшилось до рекордных показателей, поэтому цена на жильё растёт.
Об этом рассказал глава пресс-службы агентства недвижимости "Этажи" Иван Камельских.
"Объем базы, как на первичном, так и на вторичном рынке, существенно сокращается. Впервые за 20 лет мы наблюдаем такое рекордное снижение предложений. Сейчас реально выгодно продавать недвижимость, потому что востребованы даже не особо ликвидные варианты", — пояснил эксперт.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.