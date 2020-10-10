Россиян призвали продавать квартиры

Кризис в 2020 году вызвал уникальную ситуацию на рынке недвижимости. Сейчас количество предложений на рынке уменьшилось до рекордных показателей, поэтому цена на жильё растёт.

Об этом рассказал глава пресс-службы агентства недвижимости "Этажи" Иван Камельских.