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"Галс-Девелопмент" предлагает отделку апартаментов всего за 130 дней

Тем, кто покупает апартаменты или намерен довести до совершенства имеющиеся, делает выгодное предложение ГК "Галс" (владелец бренда "Галс-Девелопмент"). Всего за 130 дней квалифицированные сотрудники компании организуют своим клиентам чистовую отделку под ключ, предоставляя двухлетнюю гарантию. С этой целью ГК "Галс" привлекает известных на рынке производителей. Услуга обойдется всем желающим примерно в 42 000 рублей за кв. м.

"Чистовая отделка от застройщика не только существенно экономит время и средства покупателей, но и увеличивает инвестиционную привлекательность лотов. Позвольте себе заняться чем-то более приятным, чем долгий и шумный ремонт, ГК "Галс" возьмет на себя решение всех вопросов и коммуникацию с подрядчиками, а вам останется лишь наслаждаться жизнью в готовом уютном доме", — комментирует глава департамента продаж Екатерина Батынкова.

В настоящее время услуга распространяется на премиальный квартал "Искра-Парк" на престижном Ленинградском проспекте. Впоследствии ее планируют включить во все проекты. Варианты отделки предложены "Студией Станислава Орехова", они включают финальную отделку полов, потолков, стен, а также сборку дверей, сантехники, инженерной составляющей. Возможно установить обогрев для полов, кондиционеры, водонагреватели и многое другое. Наконец, на специальных условиях специалисты помогут еще и выбрать дизайнерскую составляющую обновленного жилья.

Всего предложено три варианта отделки.

  • Первый имеет природные оттенки — дубовый паркет сочетается с благородным коричневым цветом стен.
  • Второй вариант строг, сдержан и элегантен, основан на пастельных оттенках.
  • Наконец, игра на контрасте — гармоничное сочетание белых стен с дубовым паркетом.

Премиальный комплекс "Искра-Парк" находится в десяти минутах от столичного центра, Белорусского вокзала и улицы Тверская, оттуда удобно выезжать также на ТТК и в аэропорт "Шереметьево". Возможно пешком дойти до станций метро "Динамо" и "Петровский парк". В составе комплекса зданий от 9 до 17 этажей входят 772 апартамента свободной планировки с возможностью объединения. Их можно приобрести по субсидированной ипотеке от 4,6% годовых от Банка ВТБ с беспроцентной рассрочкой до 1 года.

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