Программа Build UP 2020 привлекла более 630 стартапов

Прием заявок на участие в акселерационной программе Build UP 2020 завершился в столице. Этот проект уникален тем, что предлагает внедрение ноу-хау на строительном рынке. Компания "Галс-Девелопмент" принимает участие в акселераторе уже повторно. Также в этом году программа реализуется ГК "Основа", "КОРТРОС" и ФСК при поддержке фонда "Сколково". Всего было подано 638 заявок, причем эксклюзивные разработки в сфере строительства презентовали как российские, так и зарубежные стартапы.

Как отметил Олег Дубнов, вице-президент фонда "Сколково", акселератор демонстрирует, что развитие инноваций в строительной отрасли идет быстрыми темпами. Об этом свидетельствует как увеличившееся с прошлого года количество стартапов, так и возросшее число партнеров, среди которых и "Галс-Девелопмент", который дарит стартап-проектам шанс внедрить на своих объектах инновационные технологии.

"Столь масштабные проекты, как акселератор Build UP 2020, — прекрасный шанс для застройщиков и стартапов. Для крупных девелоперов это уникальная возможность следить за последними технологичными разработками и внедрять эффективные идеи в действующие бизнес-процессы. Молодым и активным стартапам участие в программе позволит заключить долгосрочные контракты с ведущими игроками рынка недвижимости, реализовать самые смелые идеи и заявить о себе. Мы полностью уверены в эффективности такого инструмента для нашего бизнеса, поэтому нами было принято решение во второй раз принять участие в программе", — рассказал Виктор Адамов, президент "Галс-Девелопмент".

Больше всего заявок было подано стартапами из Москвы (339 (53,13%)) и Санкт-Петербурга (64 (10,03%)). Доля стартапов из других городов России в совокупности составила 30,57%. Также поступило 40 (6,27%) заявок от компаний из:

Казахстана,

Узбекистана,

Киргизии,

Латвии,

Израиля,

Белоруссии,

Доминиканы,

Абхазии,

Украины.

Основное количество заявок (41%) было посвящено инновациям, оптимизирующим сроки и стоимость строительства, в 35% заявок предлагали рассмотреть эффективную эксплуатацию объектов, 24% заявок касаются поддержки продаж.

Стоит отметить, что 49% стартапов — действующий бизнес, 25% проектов в стадии опытной разработки, 17% участников ведут подготовку к запуску бизнеса, 9% заявок — это опытный образец.

Итоги Build UP 2020 будут подведены в октябре 2020 года.