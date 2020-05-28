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Источник Правда.Ру

Программа Build UP 2020 привлекла более 630 стартапов

Недвижимость

Прием заявок на участие в акселерационной программе Build UP 2020 завершился в столице. Этот проект уникален тем, что предлагает внедрение ноу-хау на строительном рынке. Компания "Галс-Девелопмент" принимает участие в акселераторе уже повторно. Также в этом году программа реализуется ГК "Основа", "КОРТРОС" и ФСК при поддержке фонда "Сколково". Всего было подано 638 заявок, причем эксклюзивные разработки в сфере строительства презентовали как российские, так и зарубежные стартапы.

Как отметил Олег Дубнов, вице-президент фонда "Сколково", акселератор демонстрирует, что развитие инноваций в строительной отрасли идет быстрыми темпами. Об этом свидетельствует как увеличившееся с прошлого года количество стартапов, так и возросшее число партнеров, среди которых и "Галс-Девелопмент", который дарит стартап-проектам шанс внедрить на своих объектах инновационные технологии.

"Столь масштабные проекты, как акселератор Build UP 2020, — прекрасный шанс для застройщиков и стартапов. Для крупных девелоперов это уникальная возможность следить за последними технологичными разработками и внедрять эффективные идеи в действующие бизнес-процессы. Молодым и активным стартапам участие в программе позволит заключить долгосрочные контракты с ведущими игроками рынка недвижимости, реализовать самые смелые идеи и заявить о себе. Мы полностью уверены в эффективности такого инструмента для нашего бизнеса, поэтому нами было принято решение во второй раз принять участие в программе", — рассказал Виктор Адамов, президент "Галс-Девелопмент".

Больше всего заявок было подано стартапами из Москвы (339 (53,13%)) и Санкт-Петербурга (64 (10,03%)). Доля стартапов из других городов России в совокупности составила 30,57%. Также поступило 40 (6,27%) заявок от компаний из:

  • Казахстана,
  • Узбекистана,
  • Киргизии,
  • Латвии,
  • Израиля,
  • Белоруссии,
  • Доминиканы,
  • Абхазии,
  • Украины.

Основное количество заявок (41%) было посвящено инновациям, оптимизирующим сроки и стоимость строительства, в 35% заявок предлагали рассмотреть эффективную эксплуатацию объектов, 24% заявок касаются поддержки продаж.

Стоит отметить, что 49% стартапов — действующий бизнес, 25% проектов в стадии опытной разработки, 17% участников ведут подготовку к запуску бизнеса, 9% заявок — это опытный образец.

Итоги Build UP 2020 будут подведены в октябре 2020 года.

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В Петербурге ведутся работы по строительству квартала "Невская Ратуша"

Недвижимость

В Санкт-Петербурге завершены работы по устройству ограждающих конструкций котлована второй очереди общественно-делового комплекса с подземным паркингом "Невская Ратуша". Реализацией проекта занимается компания "Галс-Девелопмент".

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В Подмосковье выросли продажи загородных домов в три раза

Недвижимость

За апрель 2020 года спрос на загородную недвижимость в Подмосковье увеличился в 3,3 раза. Продажи дач увеличились в 2,5 раза.

"Март и апрель традиционно являются временем оживления на загородном рынке. В этом году миллионы горожан оказались заперты в своих квартирах. В такой ситуации люди, которые планировали приобретение "загородки" и имели для этого необходимые средства, поспешили совершить сделку", — рассказал руководитель аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.

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Эксперт: потенциал ИП, которые закрылись, необходимо использовать

Экономика

Около 20% индивидуальных предпринимателей России потеряют или уже потеряли свой бизнес из-за кризиса. Потенциал этих людей необходимо использовать.

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Россияне на фоне пандемии стали скупать жилые бункеры

Недвижимость

В России на фоне коронавирусной пандемии увеличился спрос на жилые бункеры.

Канал "360" узнал об этом от Дмитрия Сотникова, владельца одной из компаний, которая занимается строительством бункеров.

"Есть спрос. В основном Москва, Санкт-Петербург и Сочи бункеры заказывают. С полным жизнеобеспечением. Можете находиться там до года. Со скважиной своей, газогенераторами, даже укомплектовываем едой", — рассказал Сотников.

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Мать Неймара простила 23-летнего киберспортсмена

Спорт » Командные виды » Футбол

Мама нападающего "ПСЖ" Неймара снова встречается с киберспортсменом Тиаго Рамосом. Надин Гонсалвес простила 23-летнего парня после измены, сообщает Mundo Deportivo.

футбол неймар киберспорт
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Программа Build UP 2020 привлекла более 630 стартапов
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