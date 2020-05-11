За апрель 2020 года спрос на загородную недвижимость в Подмосковье увеличился в 3,3 раза. Продажи дач увеличились в 2,5 раза.
"Март и апрель традиционно являются временем оживления на загородном рынке. В этом году миллионы горожан оказались заперты в своих квартирах. В такой ситуации люди, которые планировали приобретение "загородки" и имели для этого необходимые средства, поспешили совершить сделку", — рассказал руководитель аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов.
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