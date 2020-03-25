Средняя цена квартиры на территории Крыма составляет 5,9 миллиона рублей.
При этом квадратный метр жилья в регионе обойдется приблизительно в 89,3 тысячи рублей.
Отмечается, что наиболее бюджетное предложение в Большой Ялте — комната в Гаспре за 950 тысяч рублей. Речь идет о помещении площадью 19 "квадратов" в общежитии гостиничного типа, без наличия коммуникаций.
Средняя цена квартиры в Севастополе составляет 5,2 миллиона рублей. За эти деньги можно приобрести трехкомнатную квартиру с ремонтом и мебелью в Балаклаве или же "двушку" в 66 "квадратов" в новом доме.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.