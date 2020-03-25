Эксперты назвали среднюю цену квартиры в Крыму

Средняя цена квартиры на территории Крыма составляет 5,9 миллиона рублей.

При этом квадратный метр жилья в регионе обойдется приблизительно в 89,3 тысячи рублей.

Отмечается, что наиболее бюджетное предложение в Большой Ялте — комната в Гаспре за 950 тысяч рублей. Речь идет о помещении площадью 19 "квадратов" в общежитии гостиничного типа, без наличия коммуникаций.

Средняя цена квартиры в Севастополе составляет 5,2 миллиона рублей. За эти деньги можно приобрести трехкомнатную квартиру с ремонтом и мебелью в Балаклаве или же "двушку" в 66 "квадратов" в новом доме.