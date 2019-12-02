В России впервые продали квартиру с использованием VR-очков

Банк ВТБ сообщил о проведении первой успешной сделки в рамках проекта VR-ипотека. Клиент банка из Красноярска приобрел квартиру в Санкт-Петербурге, осмотрев ее с помощью очков виртуальной реальности.

В пресс-службе ВТБ рассказали, что проект VR-ипотека позволяет полностью оценить качество недвижимости: месторасположение объекта, инфраструктуру, планировку и даже варианты детального дизайна комнат. На данный момент в базе данных VR-ипотеки представлено более 100 объектов недвижимости, доступных для осмотра и покупки.