Индустриальный парк в Севастополе возведут к концу 2021 года﻿

Государственное бюджетное учреждение "Дирекция капитального строительства" (Севастополь) объявило конкурс на строительство индустриального парка в Севастополе, передает Интерфакс. Максимальная стоимость контракта составляет порядка 538,6 млн рублей.

Сообщается, что источником финансирования станет городской бюджет. Софинансирования — федеральный бюджет в рамках программы социально-экономического развития республики Крым и Севастополя.

Известно, что площадка для строительства индустриального парка находится в Гагаринском районе Севастополя. Участок располагается на пересечении двух транспортных "артерий": Камышового шоссе и улицы Индустриальной с выходом на федеральную трассу "Таврида".

Объявлено, что срок окончания работ — не позднее 1 декабря 2021 года. Заявки на участие в аукционе в электронной форме принимаются до 29 июля. Конкурс планируется провести в тот же день.

Отмечается, что в индустриальном парке в Севастополе разместятся объекты недвижимости. А также производственные, административные, складские и другие помещения, необходимые для работы промышленных предприятий региона.

Фото: sev.life

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