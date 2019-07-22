Рейтинг стран Европы по срокам накопления на жилье возглавила Чехия﻿

Граждане Чехии за новую квартиру в собственность должны отдать в среднем 11 годовых окладов, информирует РБК. Это самый высокий показатель в Европе.



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Эксперты выяснили, сколько жителям стран Евросоюза придется отдать средних окладов за квартиру площадью 70 "квадратов". В результате исследования оказалось, что больше всего зарплат за жилье придется отдать чехам, латышам и британцам. Второе место в рейтинге заняла Латвия. Жителям этой страны в среднем придется отдать 10,1 годовых окладов.

На третьем месте граждане Великобритании. Им жилье в среднем обойдется в зарплату за 9,4 года.

Четвертое и пятое место — у Хорватии (7,9 годовых оклада) и Польши (7,5 годовых оклада). На шестой позиции стоит Венгрия. Жителям этой страны придется отдать за квартиру 7,1 годовых зарплаты.

Далее идут Италия (6,2), Австрия (5,7), Дания (5,1), Норвегия (5), Бельгия (4) и Португалия (3,8). Также эксперты назвали самые дорогие для проживания страны Европы. В тройку лидеров вошли Швейцария, Исландия и Норвегия.

Фото: cian.cz

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