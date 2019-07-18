Города — спутники Москвы поднимают цены на жилье﻿﻿﻿

Цены на вторичное жилье в городах Московской области уверенно растут второе полугодие подряд, информирует РБК со ссылкой на данные агентства "Азбука жилья". Эксперты оценили рынок вторичного жилья в 12 крупнейших городах в десятикилометровой зоне от МКАД.



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Отмечается, что в первой половине текущего года был зафиксирован рост цен в 11 городах из 12 спутников российской столицы.

Отрицательную динамику показала стоимость "квадрата" только в Долгопрудном (-1,8%). Средний чек в целом по области вырос на 3%, до 98,7 тыс. рублей. Самый большой рост 1 кв. м на вторичном рынке жилья зафиксирован в Реутове (на 9%), а также Красногорске (на 9%) и Одинцове (на 8%).

Лидирующие позиции в рейтинге городов-спутников по стоимости жилья на вторичном рынке удерживает Реутов - 135,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Далее следуют Красногорск (125,4 тыс. руб.), Одинцово (119,8 тыс. руб.) и Химки (116 тыс. руб.).

Самая низкая стоимость "вторички" отмечена в Балашихе — 91,6 тыс. руб. за 1 кв. м.

Фото: porosenka.net

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