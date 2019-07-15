За первое полугодие 2019 года в Москве совершено 644 сделки с жильем, стоимость которого превышает $1 млн. Об этом говорится в исследовании компании Savills.
Как отмечают эксперты, это на 5% превосходит показатель за аналогичный период прошлого года. На покупку 644 элитных квартир российские и зарубежные миллионеры потратили совокупно более $1,2 млрд.
Сообщается, что рост числа миллионных сделок соотносится с увеличением числа долларовых миллионеров в России.
Как правило, покупатели квартир с бюджетом от $1 млн выбирали жилье в Хамовниках. В этой локации было заключено 42% всех сделок.
Далее по популярности идет Пресненский район. Здесь было проведено — 21% транзакций. А также Замоскворечье и Арбат (по 7%).
Средний чек сделки для покупателей-миллионеров в I-м полугодии 2019 г. составил $1,9 млн (118 млн руб.).
Более 70 сделок заключено по цене от $3 млн, из них 20 — стоимостью более $5 млн.
Рубеж в $10 млн за квартиру преодолели 5 покупателей элитного жилья.
Фото: metrprice.ru
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