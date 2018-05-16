ФСБ захватила террористов, планировавших взорвать ЧМ-2018

Сотрудники ФСБ России задержали террористов в Москве и Санкт-Петербурге. При обысках изъяли четыре самодельных взрывных устройства большой мощности, начиненных поражающими элементами, средства инициирования, а также автоматы, пистолеты-пулеметы и боевые гранаты.



ЧМ по футболу 2018: особая подготовка полиции

В ФСБ рассказала, что задержание группы, состоящей из выходцев стран Центрально-азиатского региона, прошло при поддержке МВД России и во взаимодействии с иностранными партнерами из республик Таджикистан и Кыргызстан.

Как стало известно СМИ, задачей террористов было сорвать приезд болельщиков на Чемпионат мира по футболу. Боевики планировали провести серию диверсионно-террористических акций в людных местах Москвы и Санкт-Петербурга.

"Задержанные дают признательные показания о контактах с главарями запрещенной в России международной террористической организацией ИГИЛ в ближневосточном регионе, объектах террористических устремлений, а также в отношении сообщников и пособнической базы, как на территории России, так и за рубежом", — отметили в ФСБ.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", во время ЧМ-2018 вокруг стадионов, тренировочных баз, фан-зон и других ключевых объектов чемпионата будет введен особый режим безопасности. Вокруг стадионов будет ограничено движение транспорта. Буду усилены меры безопасности на общественном транспорте, вокзалах и в аэропортах.

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