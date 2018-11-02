Кремль отказался менять избирательную систему в России

В правительстве Российской Федерации считают, что избирательная система в стране не нуждается в изменениях.

Источник, близкий к администрации президента, заявил, что такого вопроса нет на повестке дня. Ранее, напомним, ходили слухи, что в избирательный бюллетень введут графу "против всех", но, оказывается, в этом на самом деле также не видят необходимости.

Не будет отменен или каким-либо образом модернизирован и "муниципальный фильтр". Он, напомним, представляет собой сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку того или иного кандидата на должности глав регионов.

О необходимости изменить муниципальный фильтр и пересмотреть целый ряд других вопросов, касающихся избирательной системы в России, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что муниципальный фильтр не является строгим ограничением для волеизъявления граждан.

Отметим, что, согласно действующему российскому законодательству, выдвижение кандидата на должность какого-либо субъекта РФ должны поддержать от 5 до 10 % местных депутатов. И уже потом, при наличии всех других необходимых документов, комиссия решает, допустить же или не допустить кандидата до выборов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что без изменений останется и налог на роскошь, существующий в Российской Федерации. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что богатые люди — неглупые, и, если захотят, найдут способы обойти любой закон.

Фото: Fotodom. ru

Читайте также:

Путин — Собчак: вот вы "против всех…"