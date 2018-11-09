Кампания против судьи Хахалевой создала опасный прецедент - эксперты

Довольно долгое время — уже больше года — длится кампания по информационному давлению на Елену Хахалеву — судьи Краснодарского краевого суда.

Проведенные по предъявленным ей обвинениям проверки нарушений не выявили. Между тем в средствах массовой информации продолжают появляться статьи, очерняющие имя и профессионализм Хахалевой.

Российское агентство правовой и судебной информации провело собственное расследование, углубившись в детали имевших место событий и собрав экспертные мнения.

Первый акт преследования был разыгран летом 2017-го, когда в центре внимания общественности оказалась свадьба дочери Хахалевой, а точнее, стоимость торжества, которую (бездоказательно) определили в… два миллиона долларов. Сумма выглядела внушительно, но при логичном размышлении неправдоподобно: потратить 130 млн рублей за один вечер просто нереально.

Видеосвидетельства пышности праздника были опубликованы на YouTube. А среди тех, чьи имена стояли на медиафайлах с озвученной выше суммой, "засветился" и именитый адвокат Сергей Жорин.

Привлекает внимание цепь "случайных" совпадений. В тот день (16 июля 2017 года) публикации, смакующие подробности этого личного события из жизни Хахалевой, появились на страницах многих СМИ всего через несколько часов после появления видео — с разницей буквально в несколько минут.

И роднил их похожий стиль подачи материала и отсутствие реальной фактуры, что свидетельствует в пользу предположения о наличии спланированной информационной кампании против Хахалевой.

Между тем со стороны самой судьи прозвучало вполне понятное объяснение, что оплатил свадьбу ее бывший муж, крупный бизнесмен Роберт Хахалев.

При этом Хахалева подчеркнула, что речь идет, конечно, о другой сумме, максимум в пять миллионов рублей.

Ее слова подтвердили и присутствовавшие на мероприятии в качестве артистов и гостей звезды отечественной эстрады, среди которых были Сосо Павлиашвили и Николай Басков.

Проверка, проведенная краевой коллегией все тем же летом, полностью оправдала Хахалеву, уточнив, что все публикации о ней и ее семье действительности не соответствуют.

Следующей "отравленной стрелой" в адрес Хахалевой со стороны СМИ стали утверждения о подделке ее основного диплома и даже больше — о его отсутствии.

Судья предоставила официальные бумаги, документально подтверждающие факт наличия у нее двух высших образований и ученой степени, а также многих наград.

Тем не менее адвокат Алексей Салмин до сих пор настаивает на том, что диплом Хахалевой поддельный.

Адвокат Даниил Берман обращает внимание на то, что историю Хахалевой можно рассматривать как прецедент. "Теперь точно можно сказать, что любого человека можно совершенно безнаказанно поливать грязью, в том числе на федеральных каналах", — добавил он.