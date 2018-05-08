Смеялись все: Медведев предложил Мутко должность вице-премьера

В ходе встречи с фракцией "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал кандидатов в новое правительство. Неожиданный смех вызвало назначение Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства.



Смеялись все: Медведев предложил Мутко должность вице-премьера

"Еще одна интересная идея, которая существует с учетом опыта и с учетом персональных характеристик в то же время, имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами. Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства", - заявил и.о. премьер министра РФ Дмитрий Медведев.