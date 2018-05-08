В ходе встречи с фракцией "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал кандидатов в новое правительство. Неожиданный смех вызвало назначение Виталия Мутко вице-премьером по вопросам строительства.
"Еще одна интересная идея, которая существует с учетом опыта и с учетом персональных характеристик в то же время, имея в виду то, что мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами. Есть предложение по назначению вице-премьером Виталия Леонтьевича Мутко, чтобы он занялся вопросами строительства", - заявил и.о. премьер министра РФ Дмитрий Медведев.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
Для России и граждан многих других стран месяц май - память о Победе над фашизмом. До начала девяностых прошлого столетия было приложено много усилий для создания систем безопасности и предотвращения вооруженных конфликтов. Они не были совершенными, но баланс работал. Сегодня он стремительно разрушается.
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