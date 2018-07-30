В Прибалтике призвали разделить Россию на части

"Гениальную" идею выдвинул латвийский депутат Александр Кирштейнс. На своей странице в twiiter политик заявил, что Россию следует поделить на части.
Принцип разделения, по мнению депутата, должен быть простой - этнический.
"Только когда Россия поделится на более мелкие страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, и в Европе наступит мир на долгие годы", - заявил Кирштейнс.
Это был не отдельный пост, посвященный делению России, автором которого стал Кирштейнс. Так он отреагировал в комментариях на публикацию, посвященную переделанному варианту гимна Советского Союза, слова которого написал Владимир Войнович. Его выложил пользователь Евгений Понасенков.
"Вариант ГИМНА Войновича: Распался навеки союз нерушимый, Стоит на распутье великая Русь... Но долго ли будет она неделимой Я этого вам предсказать не берусь. К свободному рынку от жизни хреновой, Спустившись с вершин коммунизма, народ Под флагом трехцветным с орлом двухголовым...", - этот твит вызвал такую реакцию латвийского политика.
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