В Кремле высказались по-русски о расследовании "вмешательства в американские выборы"

Спецпрокурор Роберт Мюллер толчет воду в ступе, убежден пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Также он выразил надежду, что когда-то это завершится.
Так спикер ответил на вопрос журналистов о том, ждет ли Кремль результатов расследования Мюллера о мнимых попытках Москвы повлиять на выбор президента США.
Песков уточнил, что он не уверен, есть ли у американцев синонимичное выражение, однако в данный момент работу Мюллера лучше всего описывает этот фразеологизм.
Напомним, что расследование началось весной 2017. Сейчас уже предъявлены обвинения девятнадцати гражданам: пяти подданным США, тринадцати - РФ и одному голландцу.
От избранного президента Соединенных Штатов и его подчиненных много раз звучали заявления о ложности этих наветов. Россия также выступала с заявлениями об абсурдности этих предположений.
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