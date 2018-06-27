СМИ: фанаты приняли акцию в поддержку Сенцова за "фишку" ЧМ-2018

Попытка провести политическую акцию протеста, призывающую к освобождению из тюрьмы режиссера Олега Сенцова, во время чемпионата мира успеха не имела. Зарубежные футбольные болельщики приняли скульптуру со словами на ней #FreeSentsov, установленную активистами организации "Открытая Россия", за символ поддержки немецкой команды по футболу.

Фото: соцсети

Почти сразу после того, как скульптура, замотанная в колючую проволоку, была во вторник установлена на Никольской улице, самом популярном месте для встреч болельщиков нынешнего ЧМ-2018, последние стали активно фотографироваться с изваянием, не обращая внимания на его политическую подоплеку.

Жоао Фонсека, поклонник футбола из Бразилии в ярко-желтых штанах, сказал, что он посчитал цвета, в которые раскрашена статуя — желтый, черный и красный, признаком того, что ее установили в знак поддержки сборной Германии.

"Я думаю, что он против Путина, но я не знаю, кто этот парень", — признался он изданию The Telegraph, когда его спросили, известна ли ему эта фигура. Фонсека назвал данную политическую акцию тихим протестом, уточнив, что громкие здесь не приняты.

Проходивший мимо пожилой россиянин, отказавшийся назвать журналисту издания свою фамилию, узнав, с кем связана данная скульптура, высказал осуждение в адрес противника присоединения Крыма к России Сенцова, уточнив, что тот задержан за терроризм.

Стоит напомнить, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина во время чемпионата мира по футболу все демонстрации и прочие формы протеста в принимающих ЧМ городах запрещены.

Скульптура, не привлекшая к себе внимания стражей порядка, простояла на Никольской до вечера, а затем была убрана.

Как ранее писала "Правда.Ру", в украинской прессе появилось сообщение о том, что в ходе конференции ОБСЕ в Киеве неизвестный мужчина в военной форме сделал заявление, касающееся Олега Сенцова. По его словам, в 2014 году он передал взрывчатку режиссеру Олегу Сенцову для совершения теракта в Крыму. Он также добавил, что у режиссера есть некая информация, обнародование которой невыгодно Украине.

По словам военнослужащего, он лично отвез на территорию полуострова некий предмет, из-за которого впоследствии осудили украинского режиссера. Отмечается, что речь шла именно о взрывном устройстве.

Уточним, что Олег Сенцов получил летом 2015 года 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму.

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